Spielautomaten online spielen

Man glaubt gar nicht, wie unterschiedlich die Herangehensweise verschiedener Provider an das Thema Geldspielautomaten ist. Die einen setzen auf Einfachheit, während andere ihre Slots geradezu mit Bonusfunktionen, Jackpots und anderen Highlights überschütten. Ziel jedes einzelnen Software Konzerns ist es, sich aus der breiten Masse abzuheben und so seinen ganz eigenen Charakter zu formen. Nehmen wir als Beispiel die Marke Merkur. Auch, wenn die Spiele inzwischen vom deutschen Markt verschwunden sind: Ihr Wiedererkennungswert ist einer der größten, die wir in all den Jahren erleben durften. Charakteristisch für diese Slots sind vor allen Dingen die beiden Risikorunden, dank denen die Chance auf eine Gewinnverdopplung besteht. Auch Novoline ist ein Name, den man weit über die Grenzen hinaus kennt.

Alle bei uns aufgeführten Entwickler sind seriös, fair und bieten vor allen Dingen transparente Spielbedingungen. Da jeder Hersteller seinen eigenen Stil hat, müssen wir einmal mehr feststellen, dass letztlich der eigene Geschmack darüber entscheidet, welche Spiele für dich gut sind und welche eben weniger. Qualitativ und technisch kannst du sie alle nutzen – zumindest diejenigen, die du hier auf unseren Seiten findest.

Es ist ein wenig schade, dass Novoline und Merkur bereits vor einiger Zeit den Rückzug angetreten haben. Die Suche nach Book of Ra Alternativen nehmen wir dir an dieser Stelle ab, denn wir haben die Top Spiele dieser Kategorie bereits ausführlich getestet. Bekanntester Titel aktuell ist Book of Dead. Aber auch Magic Book, Ramses Book sowie Book of Romeo and Julia bieten dir jede Menge Gewinnchancen sowie spannende Hintergrundthemen, die dich für Stunden an deinen Bildschirm fesseln werden.