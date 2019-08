Alaxe in Zombieland kostenlos spielen

Alaxe in Zombieland parodiert einen Kinderklassiker. Alice im Wunderland wurde hier gewissermaßen in ein Horror-Thema umgewandelt. Der Spielautomat verzichtet auf störende Musik und beschränkt sich auf eine Vertonung während der Drehungen. Der Hintergrund zeigt den Vollmond und einen Friedhof mit zahlreichen Gräbern. Die grundsätzliche Gestaltung, auch in Bezug auf die Symbolik, ist gruselig gewählt. Wo sich der Spieler nicht fürchten braucht, ist vor den hohen Gewinnsummen, die es zu erspielen gilt.

Die Bilder des Geldspielautomaten sind an das Märchen angepasst worden. Dabei wurden diese jedoch modifiziert, so dass sie zum Fürchten aussehen. Alaxe hat blonde Haare, eine blaue Schleife auf dem Kopf und einen finsteren Blick aufgesetzt. Die Grinsekatze hat überaus spitze Zähne und ist lila eingefärbt. Der Hutmacher löffelt eine blutige Masse aus seinem Zylinder und das Kaninchen scheint kaum mehr bewegungsfähig zu sein. Die Symbolik wird durch die Buchstaben A, K, Q und J, sowie die Ziffern 10 und 9, dargestellt auf Grabsteinen, vervollständigt.

Eine Erweiterung findet schließlich durch vier Sondersymbole statt. Drei Scatter stehen beim Live-Spiel zur Verfügung. Einmal handelt es sich um eine Uhr, dann um einen Schlüssel und schließlich um eine Art Vase. Schlussendlich gibt es noch einen unheimlichen Kuchen, der wie ein Gehirn aussieht und das Wild darstellt.

So wird´s gespielt!

Auch in diesem Automatenspiel zählen Gewinne nur in der Kombination von links nach rechts. Drei Symbole müssen zumeist aneinandergefügt werden. Alaxe gewährt aber bereits bei zwei Erscheinungen, vorausgesetzt sie treten in Reihe auf, eine Auszahlung. Unterbrechungen führen zur Ungültigkeit. Lediglich das Wild kann Lücken auffüllen.

Das Wild wird oftmals auch als universeller Joker bezeichnet. In diesem Slot-Spiel übernimmt der Gehirn-Kuchen diese Rolle. Es kann sämtliche Symbole, mit Ausnahme der drei Scatter, ersetzen. Wird mit Hilfe des Wilds ein Gewinn erzielt, so wird die Auszahlung zudem verdoppelt. Nur die höchste Kombination auf den 25 Reihen wird auf das Konto überstellt.

Horror-Spaß auf Zombie Planet

Wer Horror und Zombies liebt, der ist mit der Webseite Zombie Planet gut beraten gewesen. Die wurde allerdings inzwischen von Untoten ausgelöscht – oder hat sich aus anderen Gründen aus der Horror-Szene verabschiedet. Geblieben sind uns die großen Zombie Spiele wie eben Alaxe in Zombieland. Obwohl der Online Slot schon einige Jahre alt ist, erfreut er sich nach wie vor extremer Beliebtheit.

Recht ähnlich ergeht es all denen, die in der Vergangenheit Zombie Filme gedreht haben. Die Zielgruppe mag zwar vergleichsweise klein sein, doch wer sich einmal von den Untoten hat anstecken lassen, der wird nie wieder etwas anderes sein. Zombie Planet war geradezu ein Geheimtipp in der Szene. Glücklicherweise geht es auch ohne die Webseite, denn gerade in modernen Online Casinos werden die Untoten von großen Providern immer wieder zum Leben erweckt. Im Vergleich zu den neueren Slots der Sparte ist Alaxe in Zombieland fast schon eingestaubt. Doch keine Sorge: Langeweile gibt es auf diesem einzigartigen Zombie Planet rund um eine der coolsten Märchengestalten trotzdem nicht.

Drei Scatter

Dieser Spielautomat hat dreifach so viele Scatter, wie sonst üblich. Mit der Uhr wird das Tee Party Feature gestartet. Durch die Auswahl von Teetassen können Freispiele und Multiplier gewonnen werden. Wird das Feature erneut ausgelöst, können am Ende der Freespins erneut Teetassen ausgewählt werden.

Mit dem Schlüssel-Feature muss der Spieler sich durch Grabkammern kämpfen. Je weiter er kommt, desto höher der Preis. Die Vase startet, sofern dreifach auf dem Spielfeld, das Grabstein-Spiel. Der Spieler kann Grabsteine auswählen und erhält im Gegenzug Geldpreise. Das Spiel ist beendet, wenn der „Collect“ Grabstein gewendet wird.